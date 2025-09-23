Новости общества

В Казани задержали 12 нелегальных мигрантов в ходе рейда в хостеле

10:33, 23.09.2025

В полицию доставили граждан в возрасте от 20 до 42 лет

Фото: Максим Платонов

Полицейские Казани провели рейд в одном из хостелов, направленный на выявление нарушений миграционного законодательства, в результате которого были задержаны нелегальные мигранты. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» правоохранители проверили один из хостелов города и доставили в полицию 12 иностранных граждан в возрасте от 20 до 42 лет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В отношении задержанных были составлены административные материалы по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». Десять из них будут выдворены за пределы России.

Ранее Вячеслав Володин высказал мнение, что мигранты, приезжающие в Россию на работу, не должны брать с собой семьи. Он подчеркнул, что трудовая миграция подразумевает, что люди приезжают для выполнения работы и после этого возвращаются домой.

Рената Валеева

