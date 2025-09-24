Участникам СВО продлили отсрочку по нетрудоспособности

Это сделано в рамках закона о предоставлении трудовых гарантий для военных, участвующих в спецоперации

Фото: Максим Платонов

Правительство России приняло закон, который предоставляет трудовые гарантии для участников СВО. Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно данным, срок приостановления действия трудового договора для участников СВО будет продлеваться на весь период временной нетрудоспособности, наступившей после окончания прохождения ими военной службы. Такая отсрочка давалась на три месяца.

— В этой связи в целях защиты трудовых прав указанных категорий

работников законопроектом предлагается осуществлять продление указанного

срока на период временной нетрудоспособности работника, что позволит

защитить работника от расторжения трудового договора по инициативе

работодателя в связи с невыходом его на работу по истечении трех месяцев

после окончания прохождения им военной службы, — сказано в документе.

Ранее Вячеслав Володин отмечал, принятые меры смогут «дополнительно защитить трудовые и социальные права вернувшихся с фронта солдат и офицеров». Также депутаты Татарстана упростят трудоустройство участников СВО в местные администрации.

Наталья Жирнова