Депутаты Татарстана упростят трудоустройство участников СВО в местные администрации

Это связано с необходимостью облегчить поступление на муниципальную службу участникам специальной военной операции

Депутаты Госсовета Татарстана готовят поправки в Кодекс о муниципальной службе. Изменения коснутся требований к кандидатам на высшие должности в сельской местности. Предлагается снизить уровень требуемого образования и уменьшить минимальный стаж работы для претендентов на главную группу должностей. Соответствующий проект опубликован на портале парламента.

Это связано с необходимостью облегчить поступление на муниципальную службу участникам специальной военной операции. Сейчас около 11% участников программы «Герои Татарстана» не имеют высшего образования, однако обладают необходимым профессиональным опытом.

Законопроект разрабатывался по поручению президента России Владимира Путина, который поручил региональным властям пересмотреть квалификационные требования для приема на работу бывших военнослужащих. Документ прошел обсуждение в профильных комитетах парламента и теперь готовится к внесению на рассмотрение сессии Госсовета.

Дмитрий Зайцев