Комитет Госдумы не поддержал запрет на использование животных в цирках
Палате рекомендуется отклонить в первом чтении данный законопроект
Комитет Госдумы по экологии выступил с рекомендацией отклонить законопроект о запрете использования животных в цирках. Согласно проекту заключения комитета, инициатива не получила поддержки и не будет одобрена в первом чтении. Об этом сообщает РИА «Новости».
Законопроект был представлен в феврале 2024 года группой депутатов от фракции «Новые люди» во главе с лидером партии Алексеем Нечаевым.
Авторы инициативы предлагали полностью запретить использование животных в цирковых представлениях с последующей передачей всех цирковых животных в реабилитационные центры или приюты для диких и экзотических животных.
Ранее в Казанском цирке лошадь упала вместе с наездником во время представления.
