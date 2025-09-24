Комитет Госдумы не поддержал запрет на использование животных в цирках

Палате рекомендуется отклонить в первом чтении данный законопроект

Фото: предоставлено пресс-службой Казанского цирка

Комитет Госдумы по экологии выступил с рекомендацией отклонить законопроект о запрете использования животных в цирках. Согласно проекту заключения комитета, инициатива не получила поддержки и не будет одобрена в первом чтении. Об этом сообщает РИА «Новости».

Законопроект был представлен в феврале 2024 года группой депутатов от фракции «Новые люди» во главе с лидером партии Алексеем Нечаевым.

Авторы инициативы предлагали полностью запретить использование животных в цирковых представлениях с последующей передачей всех цирковых животных в реабилитационные центры или приюты для диких и экзотических животных.

Ранее в Казанском цирке лошадь упала вместе с наездником во время представления.

Наталья Жирнова