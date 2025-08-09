В Казанском цирке лошадь упала вместе с наездником во время представления

Сейчас артист находится в больнице

Фото: предоставлено пресс-службой Казанского цирка

В Казанском цирке во время дневного представления 9 августа произошел инцидент: лошадь, участвующая в номере джигитовки, неожиданно споткнулась и упала, потащив за собой артиста Савелия Колесова. Об этом сообщает пресс-служба цирка.

Сотрудники цирка оперативно вызвали скорую медицинскую помощь, и пострадавший был доставлен в клинику для обследования.

По словам инспектора манежа Руслана Кинзикеева, артист потерял сознание, но через короткое время очнулся. Сообщается, что лошадь не пострадала.

Дмитрий Зайцев