В Казанском цирке лошадь упала вместе с наездником во время представления
Сейчас артист находится в больнице
В Казанском цирке во время дневного представления 9 августа произошел инцидент: лошадь, участвующая в номере джигитовки, неожиданно споткнулась и упала, потащив за собой артиста Савелия Колесова. Об этом сообщает пресс-служба цирка.
Сотрудники цирка оперативно вызвали скорую медицинскую помощь, и пострадавший был доставлен в клинику для обследования.
По словам инспектора манежа Руслана Кинзикеева, артист потерял сознание, но через короткое время очнулся. Сообщается, что лошадь не пострадала.
