В России потушили 11 лесных пожаров за сутки

В настоящее время продолжаются работы по тушению семи возгораний

Фото: сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

За прошедшие сутки в России ликвидировано 11 лесных пожаров в восьми регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению семи возгораний, охвативших территории четырех регионов. Об этом сообщили в телеграм-канале Авиалесоохраны.



На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки задействовано 15 воздушных судов. В связи с повышенной пожарной опасностью особый противопожарный режим действует в 44 регионах России, а пожароопасный сезон объявлен в 81 регионе. Количество регионов в этом списке сокращается по сравнению с началом сентября.



Ранее сообщалось, что за хранение колясок и велосипедов в подъездах грозит штраф до 15 тысяч рублей. Это связано с пожарной безопасностью.

Наталья Жирнова