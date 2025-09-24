Лавров проведет встречу с госсекретарем США Рубио в Нью-Йорке

Она состоится в 19:00 по мск

Фото: взято с telegram-канала МИД России

24 сентября состоится дипломатическая встреча между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио. Переговоры пройдут в Нью-Йорке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подтверждение от представителя МИД Марии Захаровой.

Сообщается, что, согласно официальному графику Госдепартамента США, встреча назначена на 12:00 по местному времени, что соответствует 19:00 по мск. Детали предстоящей встречи и ее повестка пока не раскрываются.

Ранее Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк во главе российской делегации, чтобы принять участие в юбилейной, 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Ранее президент США Дональд Трамп впервые после своего возвращения на пост главы Белого дома выступил с речью на трибуне Генассамблеи ООН.

Наталья Жирнова