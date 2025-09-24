Несколько поселков и СНТ Казани останутся без холодной воды

Это связано с ремонтными работами по улице Сибирский тракт

Фото: предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

В Казани по ряду улиц, а также в нескольких поселках и садовых товариществах будет прекращена подача холодной воды из-за проведения аварийных работ на водопроводе. Об этом сообщили в телеграм-канале «Водоканала».

Авария произошла по адресу Сибирский тракт, 46.

Без воды останутся жители улиц Мира, Журналистов, Сибирский тракт, а также поселков Карьер, Нагорный и Новая Сосновка. Кроме того, отключение коснется ряда СНТ, включая товарищества «Любитель природы», «Мечта», «Наука», «Восход» и другие.

Возобновление подачи воды запланировано на утро 25 сентября, однако точные сроки зависят от завершения ремонтных работ. Полный список улиц, на которых произойдет отключение:

Сибирский тракт — чет. номера домов от №44 по 78,

Сибирский тракт — нечет. номера домов от №45 по 75,

Вольская 1-я, 2-я,

Журналистов, 103 корп. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9; 105 — все корпуса, 107, 107а, 62, 62 корп.1, 9, 9А, 13, 18,

Мира, 62 к.1, 2; 64 к.1, 2,

Односторонка — все улицы,

Ноксинская — все улицы,

пос. Карьер — все улицы,

пос. Нагорный — кроме улиц: Отдаленная 1-я, 2-я; Поперечно-Осеняя 1-я, 2-я, 3-я; Малая Осенняя, Большая Осенняя; по ул. Дорожная — чет. номера домов от № 82 по 124, нечет. от №91 по 113,

пос. Новая Сосновка — кроме улиц: Шоссейная, Набережная, Гагарина, Раздольная,

пос. Новая Сосновка, кроме улиц: Заречный переулок, Окружная, Утренняя, Продольная, Мадлен, Заречная, Пионерская — чет. номера домов от №2 по 34, Пионерская — нечет. номера домов от №1 по 73,

пос. Троицкая Нокса,

СНТ «Любитель природы», «Мечта», «Наука», «Восход», «Совет», «Березка», «Медик, «Персональные пенсионеры», «Нокса», «Ноксинское», «Приноксинское», «Химик-56», «Татпроект», «Терминал», «Академия наук», «Компрессор», «Собес-2», «Нефтяник», «Строитель», «Маяк», «Нагорный», «Офицеры запаса», «Учитель».

Также «Водоканал» планово обновляет пожарные гидранты во всех районах Казани. С начала года специалисты отремонтировали 127 пожарных гидрантов и заменили 141.

Наталья Жирнова