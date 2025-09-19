«Водоканал» планово обновляет пожарные гидранты во всех районах Казани

Одной из распространенных причин поломок является несанкционированный отбор воды

Фото: предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

С начала года специалисты отремонтировали 127 пожарных гидрантов и заменили 141, сообщила пресс-служба МУП «Водоканал».

На его обслуживании находится около 5 тыс. пожарных гидрантов, установленных на наружных сетях водоснабжения. Еженедельно аварийные бригады обследуют не менее сотни гидрантов.

— Замена пожарного гидранта — трудоемкий и ответственный процесс. Особое внимание уделяют сварке: необходимо точно подогнать все размеры и сделать прочный шов. Затем выполнить надежную врезку в систему водоснабжения. Заменить гидрант в потоке воды нельзя, поэтому замену стараются проводить во время плановых отключений воды, — пояснили в пресс-службе.

предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

Одной из распространенных причин поломок является несанкционированный отбор воды из сети, который может привести к печальным последствиям в случае пожара.

Ранее МУП «Водоканал» Казани предупредило жителей города об участившихся случаях мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками предприятия.

Рената Валеева