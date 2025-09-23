Ученые впервые показали видео с мышами после космического полета на «Бионе-М» №2

Из 75 мышей 10 не пережили космическое путешествие

Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН опубликовал видеоролик, на котором запечатлены мыши сразу после их космического полета на спутнике «Бион-М» №2. Видеозапись была размещена в официальном телеграм-канале института и демонстрирует, как ученые проводят осмотр, взвешивание и простые задания с животными.

На видео слышны комментарии исследователей, которые отмечают активность мышей: «Этот прямо бегает... Да, вообще... Прямо бодро». Это свидетельствует о том, что животные успешно адаптировались после возвращения из космоса.

Спутник «Бион-М» №2 был запущен с космодрома Байконур 20 августа 2025 года на ракете «Союз-2.1б». Он провел 30 суток на высокоширотной орбите высотой 370—380 километров, неся на борту 75 мышей, более 1,5 тыс. мух-дрозофил, стволовые клетки, лекарственные растения, семена и водоросли, а также микроорганизмы.

Спускаемый аппарат «Бион-М» №2 успешно приземлился в Оренбургской области 19 сентября. На протяжении полета было проведено более 30 экспериментов с биообъектами. Директор ИМБП Олег Орлов сообщил, что, к сожалению, 10 мышей не пережили космическое путешествие.



Анастасия Фартыгина