Космический аппарат «Бион-М» №2 успешно стартовал с космодрома Байконур

«Бион» будет выведен на околополярную орбиту, где на борту находятся мыши, мухи дрозофилы, муравьи, растения, семена, водоросли и микроорганизмы

Космический аппарат «Бион-М» №2 успешно стартовал с космодрома Байконур на ракете-носителе «Союз-2.1б». Он будет выведен на околополярную орбиту, на его борту находятся мыши, мухи дрозофилы, муравьи, растения, семена, водоросли и микроорганизмы, сообщили в пресс-службе корпорации.

«Экипаж» мышей разместили в специальных блоках, напоминающих «миниатюрные гостиницы». За ними будет ухаживать робот, который также будет регистрировать данные о состоянии животных в условиях космоса.

Цель эксперимента — выяснить, как космические условия влияют на живые организмы, особенно в зоне радиации, которая на 30% выше, чем на околоземной орбите. Ученые надеются получить важную информацию о механизмах адаптации и реадаптации живых существ после полета.

Кроме того, биоспутник будет использоваться для образовательных проектов для школьников. Траектория полета ракеты пройдет над Казахстаном и рядом российских регионов, включая Челябинскую и Свердловскую области.

