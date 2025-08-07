В КФУ рассказали о разработке мРНК-вакцины против рака легких

Первые пациенты с меланомой начнут получать экспериментальный препарат в сентябре — октябре

Фото: Михаил Захаров

После успешного запуска испытаний персонализированной мРНК-вакцины против меланомы ученые планируют разработку аналогичного препарата для больных с немелкоклеточным раком легких. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, пишет ТАСС.

— Немелкоклеточный рак легких — это вторая на очереди нозология, для которой будет создаваться этот препарат, если с первой будет все благополучно в плане организационных и научных ожиданий, — подчеркнул Гинцбург на полях второго заседания научно-технического совета Научно-технологического центра развития мРНК-технологий в Казанском федеральном университете.

Разработка вакцины для лечения рака легких станет следующим этапом после начала испытаний на добровольцах с меланомой, запланированного на осень текущего года. Согласно рабочему плану, первые пациенты с меланомой начнут получать экспериментальный препарат в сентябре — октябре.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Научно-технологический центр развития мРНК-технологий в КФУ предоставляет необходимую инфраструктуру и экспертизу для продвижения передовых исследований в области мРНК-терапии.

Вакцина разрабатывается совместно Центром им. Гамалеи, Московским научно-исследовательским онкологическим институтом им. П.А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Ранее доклинические исследования показали, что препарат подавляет развитие опухоли и, предположительно, предотвращает метастазирование.



Рената Валеева