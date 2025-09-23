Новости общества

В республике избрали глав семи муниципальных районов

16:44, 23.09.2025

Спасский район — Роман Исланов; Черемшанский район — Рамиль Айбатов; Новошешминский район — Егор Тарнавский; Рыбно-Слободский район — Радик Ислямов.

В республике избрали глав семи муниципальных районов
Фото: Динар Фатыхов

На первых заседаниях вновь сформированных представительных органов местного самоуправления прошли выборы глав семи муниципальных районов республики. В результате голосования были избраны следующие руководители:

  • Аксубаевский район — Алмаз Мингулов;
  • Дрожжановский район — Марат Гафаров;
  • Зеленодольский район — Михаил Афанасьев;
  • Новошешминский район — Егор Тарнавский;
  • Рыбно-Слободский район — Радик Ислямов;
  • Спасский район — Роман Исланов;
  • Черемшанский район — Рамиль Айбатов.

Также накануне раис Татарстана Рустам Минниханов назначил министров и глав ведомств — список.

Анастасия Фартыгина

