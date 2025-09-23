В республике избрали глав семи муниципальных районов
Спасский район — Роман Исланов; Черемшанский район — Рамиль Айбатов; Новошешминский район — Егор Тарнавский; Рыбно-Слободский район — Радик Ислямов.
На первых заседаниях вновь сформированных представительных органов местного самоуправления прошли выборы глав семи муниципальных районов республики. В результате голосования были избраны следующие руководители:
- Аксубаевский район — Алмаз Мингулов;
- Дрожжановский район — Марат Гафаров;
- Зеленодольский район — Михаил Афанасьев;
- Новошешминский район — Егор Тарнавский;
- Рыбно-Слободский район — Радик Ислямов;
- Спасский район — Роман Исланов;
- Черемшанский район — Рамиль Айбатов.
Также накануне раис Татарстана Рустам Минниханов назначил министров и глав ведомств — список.
