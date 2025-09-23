Источник: Хмелевский перейдет в «Ак Барс», Калинюк — в «Салават Юлаев»
Казанский клуб предложил больше денег, чем «Авангард»
Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский перейдет в «Ак Барс», казанский клуб перебил предложение омского «Авангарда». Об этом сообщил известный хоккейный журналист Алексей Шевченко.
Ожидается, что в обмен на Хмелевского «Ак Барс» отдаст права на защитника Уайатта Калинюка и денежную компенсацию.
— Хмелевский — в Казань, Калинюк — в Уфу. Но, если честно, я вообще не понимаю этого спора за Хмелевского. Пару лет назад — да. Сейчас он вообще не подходит «Авангарду» и не изменит ситуацию в «Ак Барсе», — написал в соцсетях Шевченко.
Хмелевский выступает за «Салават Юлаев» с сезона-2022/23, являясь лучшим бомбардиром команды с данного периода времени.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».