«Ак Барс» поместил Яруллина в список травмированных
Защитник может пропустить ближайшие матчи команды в КХЛ
Защитник Альберт Яруллин помещен в список травмированных игроков «Ак Барса». Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.
Хоккеист может пропустить ближайшие матчи «Ак Барса» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Команда на днях отправится в выездную серию по маршруту Астана — Магнитогорск — Екатеринбург.
Яруллин в нынешнем сезоне провел шесть матчей за «Ак Барс», в которых не отметился результативными действиями. Защитник является лучшим в команде по полезности с показателем "+2».
Ранее Яруллин единственный в «Ак Барсе» пошел на понижение зарплаты, чтобы клуб смог заключить контракт с нападающим Владимиром Алистровым.
