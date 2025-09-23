«Ак Барс» поместил Яруллина в список травмированных

Защитник может пропустить ближайшие матчи команды в КХЛ

Фото: Реальное время

Защитник Альберт Яруллин помещен в список травмированных игроков «Ак Барса». Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Хоккеист может пропустить ближайшие матчи «Ак Барса» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Команда на днях отправится в выездную серию по маршруту Астана — Магнитогорск — Екатеринбург.

Реальное время / realnoevremya.ru

Яруллин в нынешнем сезоне провел шесть матчей за «Ак Барс», в которых не отметился результативными действиями. Защитник является лучшим в команде по полезности с показателем "+2».

Ранее Яруллин единственный в «Ак Барсе» пошел на понижение зарплаты, чтобы клуб смог заключить контракт с нападающим Владимиром Алистровым.

Зульфат Шафигуллин