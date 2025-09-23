«Благодарна этому опыту»: детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец покинет свой пост
На этом посту она проработала пять лет
Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец покинет свой пост. Об этом она рассказала журналисту «Реального времени». Причину такого решения собеседница не раскрыла, однако напомнила, что назначение на должность детского омбудсмена происходит по согласованию с федеральным центром.
— Я думаю, что за время работы достигнуты определенные результаты. Да, то есть я внесла свой вклад в благополучие детей, повышение качества детства, качества жизни в Татарстане и благодарна этому опыту, благодарна руководству республики за оказанное доверие.
По словам Волынец, ее будущее место работы также будет связано с повышением качества жизни детей и семей.
Напомним, Волынец утвердили на должность почти ровно пять лет назад, 24 сентября 2020 года.
В должности детского омбудсмена Волынец запомнилась рядом инициатив. Среди них:
- запрет на продажу табака лицам до 21 года;
- запрет на продажу сладкой газировки детям до 18 лет;
- предложение выплачивать всем родителям школьников по 20 тысяч рублей;
- запрет частным клиникам проводить аборты;
- предложение о досрочном выходе на пенсию для отцов-одиночек;
- запрет квадроберов и т.д.
