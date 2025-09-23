«Благодарна этому опыту»: детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец покинет свой пост

На этом посту она проработала пять лет

Фото: Руслан Ишмухаметов

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец покинет свой пост. Об этом она рассказала журналисту «Реального времени». Причину такого решения собеседница не раскрыла, однако напомнила, что назначение на должность детского омбудсмена происходит по согласованию с федеральным центром.

— Я думаю, что за время работы достигнуты определенные результаты. Да, то есть я внесла свой вклад в благополучие детей, повышение качества детства, качества жизни в Татарстане и благодарна этому опыту, благодарна руководству республики за оказанное доверие.

По словам Волынец, ее будущее место работы также будет связано с повышением качества жизни детей и семей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, Волынец утвердили на должность почти ровно пять лет назад, 24 сентября 2020 года.

В должности детского омбудсмена Волынец запомнилась рядом инициатив. Среди них:

Дмитрий Зайцев