Ирина Волынец: в Татарстане работают над запретом продажи табака лицам до 21 года

Также в республике планируют запретить продажу электронных сигарет и вейпов

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане работают над проработкой запрета продажи вейпов и электронных сигарет и планируют запретить продажу табака и сигарет лицам моложе 21 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщила уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

Она отметила, что на заседании Молодежного парламента при Госсовете РТ также подняли тему о контроле за соблюдением запрета продажи вейпов для детей и подростков.



Парламентарии провели рейды по магазинам, продающим табачную продукцию и у многих выявили нарушения.

— Теперь мы работаем над полным запретом вейпов и электронных сигарет для всех возрастных категорий, а запретить продажу обычных сигарет и табака планируем до 21 года, — отметила Ирина Волынец.

Депутаты Госдумы ранее предложили ввести полный запрет на продажу никотинсодержащей продукции и введение административной ответственности за оптовую и розничную реализацию вейпов и электронных сигарет.



Дарья Сайфиева