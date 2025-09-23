Минцифры хочет ввести штрафы для УК, не пускающих интернет-провайдеров в дома

Для сбора информации и обработки жалоб был создан специальный сервис на «Госуслугах»

Минцифры рассматривает введение административной ответственности для управляющих компаний, препятствующих доступу интернет-провайдеров в многоквартирные дома в нарушение действующего законодательства. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минцифры подчеркнули, что весной 2024 года был принят федеральный закон № 67-ФЗ о недискриминационном доступе провайдеров в МКД, а также ряд подзаконных актов, направленных на стимулирование конкуренции на телекоммуникационном рынке.

— Вместе с тем проблемные вопросы в части взаимодействия операторов связи и управляющих компаний остаются, — констатировали в министерстве.

Министерство активно отслеживает ситуацию и рассматривает все поступающие обращения, касающиеся доступа провайдеров в МКД, как от граждан, так и от операторов связи. Для сбора информации и обработки жалоб был создан специальный сервис на портале «Госуслуги».

— В настоящее время Минцифры продолжает анализировать правоприменительную практику. По результатам этой работы будет принято решение о необходимости совершенствования законодательства и иных нормативных правовых актов. Для управляющих компаний, которые, несмотря на принятый закон, не пускают операторов в МКД, обсуждается введение административной ответственности, — заявили в пресс-службе Минцифры.

