В Татарстане за шесть месяцев изъяли около 5 тыс. литров алкоголя

12:59, 23.09.2025

На нарушителей оформлено штрафов на сумму более 10 млн рублей

Руководитель Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов сообщил, что за первые шесть месяцев 2025 года ведомством проведено 67 мероприятий по контролю за оборотом алкоголя и спиртосодержащей продукции, в результате которых из незаконного оборота изъято около 5 тыс. литров продукции.

Нарушения законодательства выявлены у 67 хозяйствующих субъектов, всего зафиксировано 120 нарушений. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года выявлено 201 нарушение у 132 хозяйствующих субъектов.

— По сравнению с прошлым годом наблюдается снижение количества выявленных нарушений. Но особую тревогу вызывает факт увеличения количества так называемых «безлицензионок»: в I полугодии 2025 года пресечено 11 фактов. В прошлом году за этот период выявлено семь фактов безлицензионной деятельности, — подчеркнул руководитель Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов.

За 6 месяцев выдано 1315 предостережений и проведено 59 профилактических визитов в дистанционном формате.

Несмотря на снижение количества контрольных мероприятий, в 2025 году по материалам Госалкогольинспекции в отношении лиц, виновных в нарушении законодательства, применены меры административного взыскания в виде штрафов на сумму более 10 млн рублей. Взыскано в принудительном порядке или уплачено добровольно 5,6 млн рублей.

Россия сократила импорт вина на треть. Общий объем закупок упал с $433,8 до $304,5 миллиона.

Рената Валеева

Общество Татарстан

