Минобороны: российские войска нанесли удар по причастным к атаке на Форос

В результате ударов по санаторию в Крыму погибли три человека

Фото: Артем Дергунов

Минобороны России сообщило о нанесении группового удара по подразделениям ВСУ и иностранным наемникам, причастным к террористической атаке на гражданские объекты в населенном пункте Форос в Крыму.

— Сегодня ночью в ответ на террористический удар по гражданским объектам на территории населенного пункта Форос Республики Крым, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар по пунктам временной дислокации отряда сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников подразделения «Призраки» ГУР Украины в районах населенных пунктов Татарбунары и Рассейка Одесской области, осуществлявших подготовку и проведение данной террористической акции, — говорится в сообщении Минобороны.

По данным ведомства, также были поражены:

места хранения БПЛА на аэродроме «Школьный» в Одесской области, с которого осуществлялись пуски ударных дронов по объектам гражданской инфраструктуры в Крыму;

цеха предприятия «Мотор Сич» ВПК Украины, в которых осуществлялась сборка ударных беспилотных летательных аппаратов, применяемых для ударов по территории России.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, 21 сентября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке БПЛА на Форос, в результате которой были повреждены объекты на территории санатория «Форос» и здание школы в поселке. В ночь на 22 сентября стало известно, что в результате ударов по санаторию погибли три человека, еще 16 получили ранения. Минобороны подчеркнуло, что на атакованной территории отсутствовали военные объекты.

Санаторий «Форос» в 2016 году был продан на аукционе общественной организации «Федерация профсоюзов Республики Татарстан» за 1,4 млрд рублей. До этого он принадлежал структурам украинского олигарха Игоря Коломойского*.

Рената Валеева