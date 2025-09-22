ВСУ атаковали татарстанский санаторий «Форос» в Крыму, три человека погибли
Санаторий расположен в одноименном поселке на южном берегу Крыма
В результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины на санаторий «Форос», принадлежащий Татарстану и расположенный на южном берегу Крыма, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
— В результате удара вражеских БПЛА повреждения получили несколько объектов на территории санатория «Форос». Также повреждено здание школы в поселке. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие, — написал Аксенов в своем телеграм-канале.
По уточненным данным, в результате атаки погибли три человека, шестнадцать получили ранения. На месте происшествия работают профильные службы, оказывая необходимую помощь пострадавшим.
Также, по словам Аксенова, из-за падения обломков сбитого дрона загорелась сухая трава в районе Ялты.
Санаторий «Форос» расположен в одноименном поселке на южном берегу Крыма и административно входит в состав городского округа Ялта. Он был основан в 1941 году и возобновил работу в 1945 году. В 2017 году санаторий прошел реконструкцию.
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал атаку на школу и санаторий «Форос» «обыкновенным зверством режима Зеленского», отметив, что подобные удары по гражданским объектам являются отличительной чертой киевской власти. Об этом пишет ТАСС.
В связи с повреждением здания школы в поселке Форос в понедельник ученики будут обучаться в дистанционном режиме.
