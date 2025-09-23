В Татарстане разрабатывают программу укрепления межнационального согласия
Эта инициатива реализуется в соответствии с решением президента России Владимира Путина
Правительство Республики Татарстан занято подготовкой новой государственной программы, целью которой является укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение культурно-языковых традиций и формирование единой общероссийской гражданской идентичности. Эта инициатива реализуется в соответствии с решением президента России Владимира Путина, поставившего задачу повысить эффективность национальной политики.
Основными направлениями программы станут:
- Социальная и культурная адаптация мигрантов.
- Сохранение и развитие русского и татарского языков, культур и традиций народов, проживающих в Татарстане.
- Проведение информационной кампании по просвещению граждан о правах и обязанностях представителей разных национальностей и вероисповеданий.
- Формирование атмосферы уважения и взаимопонимания между людьми разного происхождения.
Программа предусматривает установление ряда количественных ориентиров, позволяющих объективно оценить прогресс:
- Минимальная степень выраженности общероссийской гражданской идентичности среди населения — не менее 80%.
- Положительное отношение населения к межнациональным и межконфессиональным отношениям — не менее 80%.
- Отсутствие фактов дискриминации по национальному или религиозному признаку — не менее 85%.
