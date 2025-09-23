Новости общества

В Татарстане разрабатывают программу укрепления межнационального согласия

12:04, 23.09.2025

Эта инициатива реализуется в соответствии с решением президента России Владимира Путина

Фото: Артем Дергунов

Правительство Республики Татарстан занято подготовкой новой государственной программы, целью которой является укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение культурно-языковых традиций и формирование единой общероссийской гражданской идентичности. Эта инициатива реализуется в соответствии с решением президента России Владимира Путина, поставившего задачу повысить эффективность национальной политики.

Основными направлениями программы станут:

  • Социальная и культурная адаптация мигрантов.
  • Сохранение и развитие русского и татарского языков, культур и традиций народов, проживающих в Татарстане.
  • Проведение информационной кампании по просвещению граждан о правах и обязанностях представителей разных национальностей и вероисповеданий.
  • Формирование атмосферы уважения и взаимопонимания между людьми разного происхождения.

Программа предусматривает установление ряда количественных ориентиров, позволяющих объективно оценить прогресс:

  • Минимальная степень выраженности общероссийской гражданской идентичности среди населения — не менее 80%.
  • Положительное отношение населения к межнациональным и межконфессиональным отношениям — не менее 80%.
  • Отсутствие фактов дискриминации по национальному или религиозному признаку — не менее 85%.

Дмитрий Зайцев

