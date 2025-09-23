Google пытается избежать раздела рекламного бизнеса в суде

Минюст США требует продажи платформы AdX и открытия механизмов аукционов

В США начался антимонопольный процесс против Google, касающийся его рекламных технологий. Минюст страны и группа штатов добиваются продажи рекламной биржи AdX, через которую проходят мгновенные аукционы по размещению рекламы, а также требуют сделать механизм выбора победителя открытым для всех участников.

Ранее суд признал, что Google незаконно связал AdX со своим сервером для издателей, что дало компании монопольные преимущества. Представитель Минюста Джулия Тарвер Вуд заявила, что сохранение контроля Google над этими инструментами создает риск повторного злоупотребления.

Адвокат Google Карен Данн назвала требования властей «радикальными и безрассудными» и подчеркнула, что они нанесут ущерб конкуренции. Компания предложила смягченные меры — изменить правила, чтобы издатели могли легче работать с другими платформами, но Минюст считает это недостаточным.

Дело рассматривает судья Леони Бринкема, ранее признавшая за Google незаконные монополии в сфере веб-рекламы. На слушаниях уже выступили представители издательских домов, которые утверждают, что сочетание инструментов компании дает ей возможность «влиять на исход торгов». Решение суда станет ключевым шагом в продолжающемся давлении на крупнейшие IT-компании США.

Артем Гафаров