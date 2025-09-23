Местные бюджеты Татарстана получили 4,56 млрд рублей доходов

Поступления составляют 95% от запланированного на год объема

Фото: Михаил Захаров

В бюджеты муниципальных образований Татарстана по итогам восьми месяцев 2025 года поступило 4,56 млрд рублей от использования имущества и земельных ресурсов. Об этом сообщает Минземимущества Татарстана.

Поступления составляют 95% от запланированного на год объема (4,8 млрд рублей) и значительно превышают плановый показатель на данный период (66,67%).

Основными источниками доходов местных бюджетов стали:

аренда земельных участков — 2,0 млрд рублей (82,65% плана);

продажа земельных участков — 1,08 млрд рублей (112,72% плана);

прочие доходы от использования муниципального имущества — 785 млн рублей (87,22% плана);

продажа имущества — 348 млн рублей (161,42% плана);

аренда муниципального имущества — 216 млн рублей (77,59% плана).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Мы ожидаем, что до конца года плановые показатели по большинству статей доходов будут полностью выполнены, так как уже сейчас мы наблюдаем положительную динамику, — прокомментировал и.о. замминистра земельных и имущественных отношений РТ Рустем Шамеев.

Вчера депутаты Казгордумы увеличили доходы и расходы бюджета города. В результате дефицит бюджета Казани составит 8,8 млрд рублей.

Рената Валеева