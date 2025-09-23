Генеральным директором АО «ТАИФ-НК» назначен Алексей Храмов

Компанию возглавил экс главный инженер предприятия

Фото: предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Профессиональный путь Алексея Храмова на нефтеперерабатывающем предприятии начался по окончании Колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева в Нижнекамске в 2005 году с должности оператора технологических установок 4-го разряда цеха перегонки сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов. Параллельно получая высшее образование в Казанском государственном технологическом университете по специальности «Химическая технология органических веществ», в ноябре 2006 года Алексей Храмов был назначен начальником смены цеха по производству битума нефтеперерабатывающего завода. В 2010 году свой трудовой путь на НПЗ он продолжил уже в должности заместителя начальника цеха.

В 2014 году он был назначен заместителем главного инженера, а уже в марте 2020-го занял пост главного инженера нефтеперерабатывающего завода.

С октября 2020 года работал в должности главного инженера акционерного общества «ТАИФ-НК».

В свои 39 лет Алексей Храмов имеет за плечами достаточно богатый опыт реализации в АО «ТАИФ-НК» многих значимых проектов. Самые масштабные из них — реализация строительства и запуска Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков (КГПТО) и проект «Строительство установки получения концентрированного остатка гидрокрекинга гудрона (КОГГ) с использованием механического высокотемпературного вакуумного реактора» по собственной запатентованной технологии АО «ТАИФ-НК».