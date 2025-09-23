Адвокаты потерпевших в теракте в «Крокусе» требуют ареста активов Агаларовых

Следком оценивает ущерб от действий нападавших примерно в 6 млрд рублей

Фото: Реальное время

Адвокаты потерпевших по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» потребовали наложить обеспечительные меры на активы предпринимателей Араза Агаларова и его сына Эмина. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов потерпевшей стороны Игорь Трунов.

По его словам, защита потерпевших просит об аресте имущества владельцев компании Crocus Group, АО «Крокус», ЧОП «Крокус профи», АО «Крокус интернешнл» для обеспечения возможной компенсации ущерба, причиненного преступлением, предусмотренным ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). Соответствующее ходатайство было принято, отметил адвокат.

Трунов пояснил, что АО «Крокус» отвечало за обслуживание систем пожаротушения и контроля управления доступом, обеспечивающих открытие эвакуационных выходов. Crocus Group оказывала услуги по проведению культурно-зрелищных мероприятий в концертном зале, а ЧОП «Крокус профи» осуществляло охрану здания. Уголовное дело по статье 238 УК РФ было возбуждено 25 марта 2024 года после обращений потерпевших.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По информации адвоката, террористы, после совершения теракта, облили «Крокус Сити Холл» прихваченным с собой горючим и подожгли здание. В результате теракта погибли 149 человек, более 550 пострадали. Потерпевшими по делу признаны 2,3 тысячи человек. Следком оценивает ущерб от действий нападавших примерно в 6 млрд рублей.

Следствие установило, что после возгорания здания штатная система пожаротушения не сработала, что затруднило тушение пожара. Огонь быстро распространился из-за использования при строительстве и отделке пожароопасных материалов. Кроме того, часть эвакуационных выходов была закрыта, что затруднило эвакуацию посетителей.

Рената Валеева