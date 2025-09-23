Собянин: ПВО сбила 21 беспилотник ВСУ, летевший на Москву

Глава города сообщил о начале отражения атаки дронов еще вечером в понедельник

Фото: Реальное время

Силы ПВО с начала ночи сбили 21 БПЛА ВСУ, направлявшийся к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Глава города сообщил о начале отражения атаки дронов вечером в понедельник. Накануне российские военные ликвидировали 15 БПЛА, пытавшихся атаковать Москву.

— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — уточнил Собянин.



Ранее российские средства ПВО уничтожили 69 украинских БПЛА над рядом регионов страны, включая Московский регион, в период с полуночи до 07:00 мск.

Напомним, вечером 21 сентября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке на Форос. Беспилотники нанесли повреждения на территории санатория и зданию школы в поселке. В ночь на 22 сентября стало известно, что в результате ударов по санаторию погибли три человека, еще 16 получили ранения. МО заявило, что на атакованной территории отсутствуют военные объекты.

Санаторий «Форос» в 2016 году был продан на аукционе общественной организации «Федерация профсоюзов Республики Татарстан» за 1,4 млрд рублей. Ранее он принадлежал структурам украинского олигарха Игоря Коломойского*.

Рената Валеева