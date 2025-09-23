Новости происшествий

В Казани объявлена угроза атаки БПЛА

08:08, 23.09.2025

Жителям города рекомендуется проследовать в ближайшие укрытия

РСЧС распространило предупреждение об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов на Казань.

— Внимание! Угроза атаки БПЛА на город Казань. Необходимо принять меры безопасности. Спуститесь в укрытие (подвал, паркинг), не подходите к окнам, будьте бдительны, — сказано в сообщении.

Жителям города рекомендуется незамедлительно проследовать в ближайшие укрытия, такие как подвалы или паркинги, и держаться подальше от окон.

предоставлено МЧС России

Ранее жителей Елабуги, Нижнекамска и Альметьевска предупредили об угрозе атаки БПЛА.

Рената Валеева

