Россия возобновила экспорт мяса птицы на Филиппины после снятия ограничений

Экспорт птицеводческой продукции из России на Филиппины был приостановлен с 2021 года из-за запрета на импорт

После снятия ограничений на импорт в июле 2025 года Россия экспортировала на Филиппины 54 тонны мяса птицы на сумму $190 тыс. Об этом сообщил руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин, отметив серьезный потенциал филиппинского рынка.

— После снятия требований на ввоз продукции птицеводства Россия поставила на Филиппины 54 тонны мяса птицы на сумму $190 тыс... Из-за ограничений на импорт из России мы не смогли продолжить освоение рынка, но видим серьезный потенциал на нем и рассматриваем его как стратегически важный, — рассказал Ильюшин, пишет РИА «Новости».

Экспорт птицеводческой продукции из России на Филиппины был приостановлен с 2021 года из-за запрета на импорт, введенного бюро животноводства Филиппин. Возобновление поставок стало возможным благодаря планомерной работе Россельхознадзора и Минсельхоза России с компетентным органом Филиппин.

В «Агроэкспорте» также отметили, что на сегодняшний день девять российских производителей имеют право поставлять птицеводческую продукцию на филиппинский рынок.

Помимо мяса птицы, Россия экспортирует на Филиппины табак, семена масличных культур, продукцию переработки зерновых, шоколадные кондитерские изделия, молочную продукцию, просо и алкогольные напитки, включая водку.



