Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Казани

Ранее аналогичные меры были введены для нижнекамского аэропорта

Сегодня, 23 сентября, в аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает телеграм-канал Росавиации.



Напомним, что ранее аналогичные меры безопасности были введены для аэропорта Нижнекамска.



Отметим, что в Татарстане со вчерашнего вечера действует режим «Беспилотная опасность».



Дмитрий Зайцев