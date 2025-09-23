Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Казани
Ранее аналогичные меры были введены для нижнекамского аэропорта
Сегодня, 23 сентября, в аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает телеграм-канал Росавиации.
Напомним, что ранее аналогичные меры безопасности были введены для аэропорта Нижнекамска.
Отметим, что в Татарстане со вчерашнего вечера действует режим «Беспилотная опасность».
