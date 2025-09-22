Новости общества

Chanel подала три заявки на регистрацию товарных знаков в Роспатент

17:59, 22.09.2025

Заявки на регистрацию товарных знаков Chanel Bois Des Iles, Chanel Boy и Chanel Comete были поданы из Швейцарии

Компания Chanel, известный французский дом моды и парфюмерии, подала три заявки на регистрацию товарных знаков в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Согласно информации, предоставленной Роспатентом, заявки на регистрацию товарных знаков Chanel Bois Des Iles, Chanel Boy и Chanel Comete были поданы из Швейцарии в сентябре 2025 года. Все три товарных знака относятся к одному классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который охватывает парфюмерию и туалетную воду.

Заявки были зарегистрированы в Роспатенте 5, 11 и 19 сентября соответственно. Ожидается, что успешная регистрация этих товарных знаков позволит компании укрепить свои позиции на российском рынке парфюмерии и расширить ассортимент продукции.

Накануне американская медиакомпания Advance Magazine Publishers, которой принадлежат известные журналы Vogue, GQ, Glamour и Tatler, начала регистрацию своих товарных знаков в России.

Анастасия Фартыгина

