Владелец Vogue и Glamour зарегистрировал товарный знак GQ в России

Компания подала заявку на регистрацию бренда GQ по пяти классам международной классификации

Фото: Екатерина Петрова

Американская медиакомпания Advance Magazine Publishers, которой принадлежат известные журналы Vogue, GQ, Glamour и Tatler, начала регистрацию своих товарных знаков в России. Об этом свидетельствуют данные Роспатента.

10 сентября 2025 года компания подала заявку на регистрацию бренда GQ по пяти классам международной классификации. Это позволит защитить права на использование названия для мобильных приложений, печатной продукции, рекламных и образовательных услуг.

Ранее, 5 сентября, компания также подала заявки на регистрацию товарных знаков Glamour и Tatler. Все заявки поданы из США.

Регистрация товарных знаков иностранными компаниями в России позволяет им защищать свои права на интеллектуальную собственность и развивать бизнес на российском рынке в правовом поле.

Анастасия Фартыгина