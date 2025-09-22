Таможенники задержали партию БПЛА, перевозимых из Казахстана в Башкирию

Мужчина, сопровождавший груз, заявил, что дроны принадлежат ему и предназначены для личной видеосъемки

Более 30 БПЛА, включая два дрона самолетного типа и один разведывательный беспилотник, были задержаны самарскими таможенниками при проверке транспортного средства, направлявшегося из Казахстана в Башкортостан. Информация об этом поступила из пресс-службы Федеральной таможенной службы (ФТС).

Задержание произошло недалеко от МАПП Сагарчин, где сотрудники мобильной группы остановили «газель», в которой находилось 34 беспилотника в разобранном виде и квадрокоптер DJI Mavic с пультом дистанционного управления. При проведении досмотра были обнаружены FPV-дроны, оснащенные камерами для передачи изображения в режиме реального времени, а также два FPV-крыла «Ключ-Фортуна».

Отметим, что в товаросопроводительных документах не содержалось информации о перевозимых беспилотниках. Мужчина, сопровождавший груз, заявил, что дроны принадлежат ему и предназначены для личной видеосъемки. Однако таможенные органы подчеркнули, что такое количество аппаратов не может использоваться исключительно в личных целях и представляет потенциальную угрозу безопасности граждан.

В результате предварительной консультации с экспертом было установлено, что два из задержанных аппаратов являются БПЛА самолетного типа, способные перемещать груз весом до 5 килограммов, а один — разведывательного типа. Комплекты позволяют собрать 32 малогабаритных дрона, конструкция которых предполагает возможность сброса груза.

На данный момент груз задержан, и решается вопрос о назначении экспертизы. Проверочные мероприятия продолжаются.

Накануне глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о террористической атаке на предприятие «Газпром нефтехим Салават». По его словам, два беспилотника самолетного типа атаковали территорию предприятия.

Анастасия Фартыгина