Фаниль Аглиуллин вновь назначен главой Минземимущества Татарстана

17:05, 22.09.2025

Аглиуллин курировал восстановление городов Лисичанск и Рубежное в качестве вице-премьера Татарстана

Фото: Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о повторном назначении Фаниля Аглиуллина на пост главы Министерства земельных и имущественных отношений республики. Аглиуллин ранее занимал эту должность с сентября 2019 года до июня 2024 года.

  • Также Аглиуллин курировал восстановление городов Лисичанск и Рубежное в качестве вице-премьера Татарстана.

С полным списком кадровых изменений в министерствах Татарстана можно ознакомиться в новости «Реального времени».

Анастасия Фартыгина

