Фаниль Аглиуллин вновь назначен главой Минземимущества Татарстана

Аглиуллин курировал восстановление городов Лисичанск и Рубежное в качестве вице-премьера Татарстана

Фото: Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о повторном назначении Фаниля Аглиуллина на пост главы Министерства земельных и имущественных отношений республики. Аглиуллин ранее занимал эту должность с сентября 2019 года до июня 2024 года.

Также Аглиуллин курировал восстановление городов Лисичанск и Рубежное в качестве вице-премьера Татарстана.

Анастасия Фартыгина