Фаниль Аглиуллин вновь назначен главой Минземимущества Татарстана
Аглиуллин курировал восстановление городов Лисичанск и Рубежное в качестве вице-премьера Татарстана
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о повторном назначении Фаниля Аглиуллина на пост главы Министерства земельных и имущественных отношений республики. Аглиуллин ранее занимал эту должность с сентября 2019 года до июня 2024 года.
- Также Аглиуллин курировал восстановление городов Лисичанск и Рубежное в качестве вице-премьера Татарстана.
С полным списком кадровых изменений в министерствах Татарстана можно ознакомиться в новости «Реального времени».
