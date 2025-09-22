Марата Гирфанова избрали главой Лениногорска

Фото: предоставлено пресс-службой АИР

На первом заседании обновленного состава Лениногорского городского совета V созыва депутаты единогласно выбрали нового главу города — Марата Гирфанова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Марат Гирфанов, которому 45 лет, является выпускником Казанской государственной архитектурно-строительной академии. Свою карьеру он начал в 21 год в ООО «Спецпромстрой», после чего отслужил в армии и продолжил свою профессиональную деятельность в Госархстройнадзоре. В 2010 году Гирфанов начал работать в исполкоме Альметьевского района, где постепенно продвигался по карьерной лестнице, начиная с должности заместителя руководителя информационно-аналитического комитета. В 2012 году он был назначен на пост главы исполнительного комитета района, которым руководил до 2021 года.

На заседании также была утверждена кандидатура замглавы города — Галия Урманова, которая будет представлять лениногорский горсовет в совете района. Кроме того, депутаты утвердили постоянные комиссии, которые займутся законотворческой и контрольной деятельностью совета.

Также 34-летний Роберт Искандаров принес присягу в качестве нового мэра Менделеевска.



Анастасия Фартыгина