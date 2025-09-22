Роберт Искандаров избран мэром Менделеевска

Его избрание на эту должность было утверждено на заседании городского совета V созыва

34-летний Роберт Искандаров принес присягу в качестве нового мэра Менделеевска. Его избрание на эту должность было утверждено на заседании городского совета V созыва.

В своем обращении к депутатам и жителям города Искандаров отметил: «Действительно, за последние годы планка развития города и района была поднята очень высоко. Я полностью осознаю всю ответственность, которая ляжет на меня в случае избрания».

Роберт Искандаров — уроженец Менделеевска с высшим образованием. В 2013 году он окончил Санкт-Петербургский Балтийский институт экономики, политики и права по специальности «юриспруденция». Свою карьеру он начал в 2013 году как юрист в ООО «Рубис», затем работал общественным помощником следователя по особо важным делам Следственного управления СКР по Татарстану.

В 2016 году Искандаров был назначен помощником главы Менделеевского района по вопросам противодействия коррупции. Вскоре он занял должность управляющего делами исполкома, а затем стал заместителем руководителя исполкома по городскому хозяйству, жилищной политике и инфраструктурному развитию. С октября 2022 года он занимал пост руководителя исполкома Менделеевского муниципального района.

Также в ходе заседания райсовета Тукаевского района единогласно был избран новый глава муниципалитета — Камиль Назмиев.



Анастасия Фартыгина