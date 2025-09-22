За неделю в Татарстане ликвидировали 71 возгорание

В результате этих происшествий пострадали 6 человек, из которых пятерых удалось спасти

Фото: Олег Тихонов

С 15 по 21 сентября в Татарстане подразделения Государственной противопожарной службы ликвидировали 71 пожар. В результате этих происшествий пострадали 6 человек, из которых пятерых удалось спасти, сообщает ГУ МЧС России по республике.

МЧС России напоминает о важности соблюдения мер безопасности в быту:

Не перегружайте розетки и удлинители;

Регулярно проверяйте провода и кабели на предмет износа и повреждений;

Отключайте электроприборы от сети, когда они не используются;

Не оставляйте включенными приборы без присмотра, особенно обогреватели и плиты.

На водоемах республики за прошедшую неделю произошло 2 происшествия, в результате которых погибли 3 человека. Один человек был спасен.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

МЧС России также рекомендует соблюдать меры предосторожности на воде:

Перед выходом на рыбалку учитывайте прогноз погоды;

Предупреждайте близких о своих планах;

Рыбачьте недалеко от берега;

Не выходите на воду без средств спасения на борту;

Не употребляйте алкоголь во время нахождения на воде.

Напомним, что в Татарстане нашли тело последнего утонувшего при катастрофе на катере. Напомним, инцидент произошел 12 сентября на Волге вблизи поселка Октябрьский Зеленодольского района. Катер Velvette 20 был обнаружен на глубине 17 метров в 500 метрах от берега.



Анастасия Фартыгина