Новости общества

08:12 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

За неделю в Татарстане ликвидировали 71 возгорание

15:35, 22.09.2025

В результате этих происшествий пострадали 6 человек, из которых пятерых удалось спасти

За неделю в Татарстане ликвидировали 71 возгорание
Фото: Олег Тихонов

С 15 по 21 сентября в Татарстане подразделения Государственной противопожарной службы ликвидировали 71 пожар. В результате этих происшествий пострадали 6 человек, из которых пятерых удалось спасти, сообщает ГУ МЧС России по республике.

МЧС России напоминает о важности соблюдения мер безопасности в быту:

  • Не перегружайте розетки и удлинители;
  • Регулярно проверяйте провода и кабели на предмет износа и повреждений;
  • Отключайте электроприборы от сети, когда они не используются;
  • Не оставляйте включенными приборы без присмотра, особенно обогреватели и плиты.

На водоемах республики за прошедшую неделю произошло 2 происшествия, в результате которых погибли 3 человека. Один человек был спасен.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

МЧС России также рекомендует соблюдать меры предосторожности на воде:

  • Перед выходом на рыбалку учитывайте прогноз погоды;
  • Предупреждайте близких о своих планах;
  • Рыбачьте недалеко от берега;
  • Не выходите на воду без средств спасения на борту;
  • Не употребляйте алкоголь во время нахождения на воде.

Напомним, что в Татарстане нашли тело последнего утонувшего при катастрофе на катере. Напомним, инцидент произошел 12 сентября на Волге вблизи поселка Октябрьский Зеленодольского района. Катер Velvette 20 был обнаружен на глубине 17 метров в 500 метрах от берега.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также