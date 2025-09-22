Абитуриенты вузов могут получить дополнительные баллы за факультативные предметы

Фото: Динар Фатыхов

При поступлении на технические специальности в российских вузах может появиться возможность получения дополнительных баллов за сдачу дополнительной дисциплины по выбору. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет «Интерфакс».

В общении с и. о. ректора УрФУ Ильей Обабковым он отметил, что микроэлектроника является важной сквозной темой, требующей знаний в различных областях, таких как математика, физика, химия, радиохимия, электродинамика и материаловедение.

— Мы совсем недавно с Фальковым говорили о том, что возможно сделать какие-то решения, чтоб ребята, которые поступают, могли бы осваивать и сдавать в том числе и смежные специальности, которые были бы интересны, например химию при поступлении на факультет электроники и т.д., — сказал глава правительства.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков пояснил, что обсуждается возможность введения дополнительной, четвертой дисциплины по выбору, зависящей от выбранной специальности.

— Скажем, если микроэлектроника, то могла бы быть четвертой дисциплиной химия. И в случае если ты получаешь больше 70 баллов, то получаешь дополнительные баллы при поступлении. Это лучше будет готовить студентов заранее для освоения этих сложных специальностей, таких как микроэлектроника, — отметил Фальков.

Мишустин подчеркнул, что решение о введении новой системы будет приниматься взвешенно, с учетом мнения специалистов, занимающихся набором студентов.

Рената Валеева