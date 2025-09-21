Представитель Вьетнама Дык Фук победил на первом «Интервидении» в Москве

Он опередил трио Nomad из Киргизии и представительницу Катара Дану Аль-Мир.

Фото: Реальное время

Представитель Вьетнама, Дык Фук, стал победителем международного музыкального конкурса «Интервидение», финал которого состоялся в субботу на «Live Арене» в Москве. Об этом сообщил член жюри от России, композитор Игорь Матвиенко.

Дык Фук набрал 422 балла, опередив трио Nomad из Киргизии (373 балла) и представительницу Катара Дану Аль-Мир (369 баллов), занявших второе и третье места соответственно.

Концерт открыли посол конкурса Дима Билан и Полина Гагарина. С видеообращением к участникам и гостям обратился президент России Владимир Путин, назвав финал «Интервидения» одним из самых ожидаемых культурных событий года.

В конкурсе должны были принять участие артисты из 23 стран, но представительница США Vassy не смогла выступить. Представитель России Shaman, исполнивший песню «Прямо по сердцу», попросил жюри не оценивать его выступление.

Выступление Дык Фука, сопровождавшееся фаер-шоу, вызвало бурные овации. Финал завершился совместным исполнением песни Million Voices.

Местом проведения «Интервидения» в 2025 году станет Саудовская Аравия.

Рената Валеева