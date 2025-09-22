Ак Барс Банк представил детскую онлайн-игру

Разработка включает возможности обучения финансовой грамотности

Фото: предоставлено пресс-службой Ак Барс Банка

Ак Барс Банк создал собственное виртуальное пространство на популярной игровой онлайн-платформе. Разработка предназначена для детей и включает в себя возможности обучения финансовой грамотности. Презентация игры состоялась на Международном форуме Kazan Digital Week — 2025.

Игра доступно рассказывает о банковских картах, деньгах, заработке и позволяет использовать полученные знания на практике в режиме онлайн. Детям предлагается начать свой бизнес и развивать его, проходя дополнительные уровни и получая прибыль. Сейчас можно открыть ферму или кофейню, в будущем опций станет еще больше.

Также игра предусматривает риски мошеннических схем и предостерегает детей от совершения необдуманных финансовых действий. Помощник Барсик всюду сопровождает игроков, всегда готов напомнить правила прохождения и поделиться подсказками. Барсик научит распознавать аферистов и правильно реагировать на их просьбы, например, сфотографировать банковскую карту или прислать какой-либо код из СМС.

предоставлено пресс-службой Ак Барс Банка

Пока игра от Ак Барс Банка находится на стадии тестирования, но ее бета-версия уже вызвала ажиотаж среди юных посетителей Kazan Digital Week. Полноценный релиз ожидается до конца 2025 года.

Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК