Запасы автомобилей прошлых лет в России сократились

Такое количество прошлогодних автомобилей на площадках дилеров и дистрибьюторов последний раз наблюдалось в 2009 году

Фото: Динар Фатыхов

Проблема стоков новых легковых автомобилей прошлых лет выпуска в России сохраняется, однако их количество заметно сократилось. По данным главы «Автостата» Сергея Целикова, если в начале года запасы оценивались в 500 тысяч, то в начале сентября 2025 года машин 2023—2024 годов выпуска осталось 135—140 тысяч штук. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

За период с января по август 2025 года на первичный учет встало почти 487 тысяч автомобилей 2023 и 2024 годов выпуска. За тот же период в страну было ввезено 125,5 тысячи машин прошлых лет.

Сергей Целиков отмечает, что для сентября это все еще высокий показатель. Такое количество прошлогодних автомобилей на площадках дилеров и дистрибьюторов последний раз наблюдалось в 2009 году.

Больше всего машин 2023—2024 годов насчитывается у марки Changan — за 8 месяцев было ввезено 37,9 тысячи экземпляров. В структуре продаж этого бренда вплоть до сентября преобладали машины прошлых лет. Высокий уровень реализации прошлогодних автомобилей также наблюдается у FAW, Knewstar, Kaiyi, Hongqi, Omoda, BAIC, Exeed, Jetour, Soueast, Wey, Aito, Geely, JAC и Tank.

Минимальная доля продаж автомобилей прошлых лет зафиксирована у Belgee, Lada, Voyah, Chery, «Москвича» и УАЗа.

Рената Валеева