В Татарстане объявлено штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов
Он будет действовать в период с 18 по 22 сентября
Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов (4 класс) на территории республики в период с 18 по 22 сентября.
В связи с этим вводится ряд строгих ограничений, направленных на предотвращение лесных пожаров. Жителям Татарстана запрещается:
- использование открытого огня и разведение костров в местах повышенной пожарной опасности;
- разведение костров в хвойных молодняках, на участках поврежденного леса, торфяных болотах, а также в местах с сухой растительностью и под кронами деревьев;
- оставление после себя любых источников возгорания;
- использование охотниками пыжей из горючих или тлеющих материалов.
Граждан призывают соблюдать особую осторожность при посещении лесных массивов и строго соблюдать установленные правила пожарной безопасности.
Напомним, что ранее в Татарстане штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов действовало до 1 августа.
