В Татарстане объявлено штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов

12:43, 17.09.2025

Он будет действовать в период с 18 по 22 сентября

Фото: Максим Платонов

Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов (4 класс) на территории республики в период с 18 по 22 сентября.

В связи с этим вводится ряд строгих ограничений, направленных на предотвращение лесных пожаров. Жителям Татарстана запрещается:

  • использование открытого огня и разведение костров в местах повышенной пожарной опасности;
  • разведение костров в хвойных молодняках, на участках поврежденного леса, торфяных болотах, а также в местах с сухой растительностью и под кронами деревьев;
  • оставление после себя любых источников возгорания;
  • использование охотниками пыжей из горючих или тлеющих материалов.
Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Граждан призывают соблюдать особую осторожность при посещении лесных массивов и строго соблюдать установленные правила пожарной безопасности.

Напомним, что ранее в Татарстане штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов действовало до 1 августа.

Рената Валеева

