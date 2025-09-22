В России за сутки потушено 14 лесных пожаров в девяти регионах
В настоящее время продолжаются работы по тушению двух лесных пожаров
За прошедшие сутки на территории России было ликвидировано 14 лесных пожаров в девяти регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению двух лесных пожаров, зафиксированных в двух регионах.
В тушении пожаров было задействовано:
- 160 человек;
- 46 единиц техники;
- два воздушных судна.
На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки находятся 46 воздушных судов.
Особый противопожарный режим действует в 46 регионах России. Пожароопасный сезон объявлен в 83 регионах.
По данным ведомства, с начала года оперативность тушения лесных пожаров составляет 71,5%.
За 20 сентября в России ликвидировано семь лесных пожаров в семи регионах страны.
