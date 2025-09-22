Новости происшествий

В России за сутки потушено 14 лесных пожаров в девяти регионах

08:48, 22.09.2025

В настоящее время продолжаются работы по тушению двух лесных пожаров

Фото: Реальное время

За прошедшие сутки на территории России было ликвидировано 14 лесных пожаров в девяти регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению двух лесных пожаров, зафиксированных в двух регионах.

В тушении пожаров было задействовано:

  • 160 человек;
  • 46 единиц техники;
  • два воздушных судна.

На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки находятся 46 воздушных судов.

взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»

Особый противопожарный режим действует в 46 регионах России. Пожароопасный сезон объявлен в 83 регионах.

По данным ведомства, с начала года оперативность тушения лесных пожаров составляет 71,5%.

За 20 сентября в России ликвидировано семь лесных пожаров в семи регионах страны.

Рената Валеева

