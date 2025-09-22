Новости общества

Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Калиновское в Днепропетровской области

12:34, 22.09.2025

Это стало возможным благодаря действиям группировки войск «Восток»

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили населенный пункт Калиновское в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем официальном Telegram-канале.

Ранее, в ночь на понедельник, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 114 украинских БПЛА самолетного типа над территорией десяти регионов России, а также над акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в оборонном ведомстве.

20 сентября российские подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Березовое, расположенный в Днепропетровской области.

Рената Валеева

