Российские военные освободили населенный пункт Березовое в Днепропетровской области

13:20, 20.09.2025

Об этом сообщили в Министерстве обороны

Российские подразделения группировки войск «Восток» в результате наступательных действий освободили населенный пункт Березовое, расположенный в Днепропетровской области.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

— Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Березовое Днепропетровской области, — заявили в Минобороны.

Анастасия Фартыгина

