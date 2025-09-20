Российские военные освободили населенный пункт Березовое в Днепропетровской области
Российские подразделения группировки войск «Восток» в результате наступательных действий освободили населенный пункт Березовое, расположенный в Днепропетровской области.
Об этом сообщили в Министерстве обороны.
— Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Березовое Днепропетровской области, — заявили в Минобороны.
