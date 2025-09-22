ПВО сбила 114 украинских беспилотников над 10 регионами России

Наибольшее количество БПЛА было сбито над Ростовской областью и Краснодарским краем

Фото: Татьяна Демина

Дежурные средства ПВО в ночь на понедельник перехватили и уничтожили 114 украинских БПЛА самолетного типа над территорией десяти регионов России, а также над Азовским и Черным морями. Об этом сообщили в Минобороны.

Согласно данным ведомства, наибольшее количество БПЛА было сбито:

над Ростовской областью и Краснодарским краем — по 25 беспилотников;

над Белгородской областью — 19 аппаратов;

над Астраханской областью — 13 аппаратов;

над Крымом — 10 аппаратов.

Остальные БПЛА были сбиты над Брянской, Ярославской, Волгоградской, Курской и Воронежской областями, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил о последствиях атаки БПЛА в регионе. На электроподстанции в станице Стародеревянковской из-за падения обломков беспилотника произошел пожар. В Славянске-на-Кубани фрагменты БПЛА упали на территории трех частных домов, повредив фасады и крыши. В станице Гривенской Калининского района в результате атаки серьезно повреждена крыша частного дома. К счастью, пострадавших нет.

Вчера средства ПВО в течение ночи сбили над тремя регионами России и Черным морем 19 беспилотников.

Рената Валеева