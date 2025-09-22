Вильфанд: жителям ПФО стоит приготовиться к заметному понижению температуры

Уже в среду в Поволжье прогнозируется температура в диапазоне 10–15 градусов

Фото: Динар Фатыхов

Жителям ПФО и юга Урала стоит приготовиться к заметному понижению температуры на текущей неделе. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщив ТАСС о надвигающихся холодных воздушных массах.

Похолодание затронет значительную часть европейской территории России. Уже в среду в Поволжье прогнозируется температура в диапазоне 10—15 градусов, а с четверга ожидается дальнейшее снижение до 8—13 градусов. Ночные показатели также ощутимо упадут, опустившись до 7—9 градусов.

Аналогичная ситуация ожидается и на юге Урала. В Челябинской и Курганской областях к концу недели ночные температуры могут опуститься до 3—6 градусов.



Рената Валеева