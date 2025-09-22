Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ

На горячей линии россияне смогут получить информацию о местах вакцинации от гриппа, правилах подготовки к прививке и др.

Фото: Реальное время

В преддверии сезона простуд Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. С 22 сентября по 3 октября специалисты ведомства будут отвечать на вопросы граждан о вакцинации, актуальных штаммах вирусов, неспецифических мерах профилактики и других аспектах, связанных с защитой от респираторных заболеваний.

— С 22 сентября по 3 октября во всех регионах России начинает работу тематическая горячая линия Роспотребнадзора по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

На горячей линии россияне смогут получить информацию о местах вакцинации от гриппа, правилах подготовки к прививке, а также узнать, можно ли совмещать вакцинацию от гриппа с другими прививками и какие штаммы включены в состав текущих вакцин.

— Специалисты ведомства ответят на вопросы граждан по самым актуальным темам: эффективные неспецифические меры профилактики; рекомендации для родителей — как защитить детей от заболевания и распознать первые симптомы, — пояснили в пресс-службе.

Номера телефонов и адреса консультационных центров и пунктов в каждом регионе опубликованы на официальных сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости ОРВИ в Татарстане с 8 по 14 сентября превысил уровень предыдущей недели на 45,9%.



Рената Валеева