В Татарстане почти вдвое выросло число заболевших ОРВИ

Прививку сделали 450 тыс. жителей республики, что составляет только 18,5% от общего плана вакцинации

Фото: Артем Дергунов

Показатель заболеваемости ОРВИ в Татарстане с 8 по 14 сентября превысил уровень предыдущей недели на 45,9%. Об этом сообщает Роспотребнадзор республики.

За указанный период в республике зарегистрировано 12 316 случаев заболевания ОРВИ. Рост заболеваемости связан с возвращением детей в организованные коллективы после отпусков.

По данным специалистов, среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии.

взято с телеграм-канала Роспотребнадзора РТ

В рамках подготовки к сезону 2025 года планируется привить от гриппа 2,42 млн человек, что составляет 60,7% населения республики. На текущий момент вакцинацию прошли 449,3 тыс. человек (18,5% от плана), включая 135,6 тыс. взрослых и 313,7 тыс. детей.



Сообщается, что на данный момент закрытых школ или классов по причине ОРВИ и гриппа в Татарстане нет. Ранее в Госдуме разделились мнения о возможности локдауна из-за роста заболеваемости ОРВИ.

Наталья Жирнова