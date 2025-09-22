Состояние четырех пострадавших в результате атаки БПЛА в Крыму оценили как тяжелое

Двое из них в реанимации

Фото: Максим Платонов

В результате атаки БПЛА ВСУ на школу и санаторий в поселке Форос Крыма госпитализированы 12 человек. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, двое — в реанимации, сообщает Telegram-канал Федерального медико-биологического агентства России.

— На лечение поступило 13 пациентов, госпитализировано 12 пациентов. Четверо из них в тяжелом состоянии, в состоянии средней тяжести 7 человек, в удовлетворительном состоянии 1 человек, 2 в реанимации. Один находится на искусственной вентиляции легких. Одному пациенту было проведено переливание крови. Детей среди пострадавших нет. Было прооперировано 4 человека, — сообщила директор медцентра Ольга Еремина. Все пациенты находятся в стабильном состоянии.



Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара БПЛА повреждения получили несколько объектов на территории санатория «Форос» и здание школы в поселке. По последним данным, три человека погибли и 16 пострадали. В школе разрушен актовый зал и повреждена библиотека.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Минобороны России заявило, что около 19:30 мск 21 сентября ВСУ нанесли удар БПЛА, снаряженными фугасными боезарядами, по курортной зоне Крыма, где нет военных объектов.

Напомним, в 2016 году распорядительная дирекция имущества Крыма продала на открытом аукционе имущество национализированного санатория «Форос» в Большой Ялте, принадлежавшего структурам украинского олигарха Игоря Коломойского*.

Его нынешний владелец — общественная организация «Федерация профсоюзов Республики Татарстан» — заплатила 1,4 млрд рублей.

Рената Валеева